Shevchenko: “Milan meglio senza pubblico? Migliorato prima del CoVid”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Andriy Shevchenko, classe 1976, ex attaccante rossonero ed oggi Commissario Tecnico della Nazionale Ucraina, ha parlato in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Shevchenko sul Milan che sembra giocare meglio senza pubblico a San Siro.

“Quando si indossa la maglia del Milan o di un altro grande club la pressione addosso è sempre tanta. E poi, a proposito del rendimento: il Milan era già migliorato prima del CoVid. Nell’anno 2020 ha trovato un suo assetto”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI SHEVA >>>