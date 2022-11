Milan, Shevchenko: “Per i derby avevo una preparazione speciale”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista in cui si sofferma principalmente sul derby di Milano

Uno degli attaccanti più incisivi delle ultime decadi in casa Milan è senza ombra di dubbio Andriy Shevchenko. L'Usignolo di Kiev, come venne ribattezzato, aveva la capacità di trovare sempre la via per rendersi decisivo e spesso lo faceva nelle partite più importanti della stagione.

Lo stesso Shevchenko ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV, nel corso del format "On the pitch", in cui riporta alla mente ricordi di quando vestiva la maglia rossonera, soffermandosi su tema del derby. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Andriy Shevchenko — Sulla preparazione per i derby: "Una preparazione speciale: i tifosi fanno sempre coreografie bellissime, è un qualcosa di diverso dalle partite normali. Ne ho giocati sia in campionato che in Champions League, c'era una bellissima atmosfera, soprattutto la settimana prima in città si sentiva la tensione, la gente cominciava a prepararsi. Poi prima della partita, da giocatore, hai diversi sentimenti, sai quanto ci tengono i tifosi".

Su come approcciava i derby: "I derby li approcciavo diversamente dalle altre partite, avevo qualcosa dentro che mi rendeva più concentrato. Quello che sarebbe successo dopo non mi interessava".

Sul derby di Champions League: "In quel momento era stato il gol più importante della stagione, ci ha dato la possibilità di andare in finale. Se ripenso alla mia carriera di oltre 20 anni, è basata sugli episodi, parte di questi episodi sono questi momenti decisivi: quando prendi una decisione giusta, quando fai gol o non lo fai, sono momento che formano una carriera, non solo come calciatore, ma anche del Milan come società e dei tifosi".

"L'energia che è sempre dentro il popolo rossonero è bellissima, ti fa sentire sempre importante e ti dà la forza, ma ti fa anche cercare questi momenti per brillare. Gli ultimi 10-15 minuti sono stati difficili, l'Inter ha avuto qualche occasione, ma noi ci credevamo di più", ha concluso Sheva.