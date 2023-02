Shevchenko: “Mi piacerebbe che Leao rinnovasse. Su De Ketelaere…”

Intervistato dal Corriere della Sera, Andriy Shevchenko ha parlato di Rafael Leao e Charles De Ketelaere. Queste le sue dichiarazioni: "Spero che Leao resti. Il Milan è la piazza ideale per crescere gradualmente: l’anno scorso ha vinto lo scudetto, quest’anno si sta mettendo in mostra in Champions. Mi piacerebbe che firmasse il rinnovo. De Ketelaere ha qualità e doti tecniche, forse deve acquisire sicurezza e maggior consapevolezza nei propri mezzi". Milan, senti Saelemaekers: "Possiamo andare in finale di Champions".