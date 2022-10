Shevchenko benedice Leao: “Può fare la differenza anche in Champions”

Intervistato da 'Milan Tv', Andriy Shevchenko ha speso delle belle parole nei confronti di Rafael Leao, calciatore ormai diventato di assoluto livello. Queste le dichiarazioni dell'ex attaccante del Milan sul portoghese: "Leao sta diventando un leader. A Londra avrà la possibilità di far vedere le sue grandi qualità anche in Champions League che è una competizione diversa dal campionato italiano. Leao è un grande talento che può fare la differenza anche in queste partite". Milan, le top news di oggi: ultime verso il Chelsea. Michel in esclusiva.