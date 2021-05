Shevchenko: “Giocare nel Milan era il massimo. San Siro scala del calcio”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato così della sua esperienza rossonera e delle prime impressioni dopo il suo arrivo

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato della sua esperienza rossonera e delle prime impressioni dopo il suo arrivo. Queste le dichiarazioni: "A Milano non sono venuto per far festa, avevo idee chiare su ciò che mi aspettava. L'impressione quando sono arrivato? Grande squadra, aspettative, tifosi fantastici, San Siro è la Scala del calcio, giocare con la maglia del Milan era il massimo. Avevo un metodo diverso appena arrivato al Milan, lavoravo a parte perché avevo bisogno di mantenere un livello per il mio corpo per reggere di più, poi mi sono adattato e ho capito su cosa dovevo lavorare di più. La tattica per me era qualcosa di nuovo".