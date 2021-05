Shevchenko: “Galliani? Giocai malissimo quando venne a vedermi”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha raccontato il giorno in cui Adriano Galliani andò a visionarlo prima di acquistarlo

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha raccontato il giorno in cui Adriano Galliani andò a visionarlo prima di acquistarlo. Questa la curiosità ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Ho incontrato poco fa Galliani, un amico importante. Quando è venuto a vedermi in Champions con la Dynamo si è preso tanto freddo, ho giocato male, eppure ha creduto in me. Ero preoccupato quando era in ospedale col Covid, ora l'ho visto bene, importa la sua salute".