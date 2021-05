Shevchenko: “Fuorigioco? Bisogna cambiare. Ecco la mia proposta”

Andrij Shevchenko, ex giocatore del Milan e commissario tecnico dell'Ucraina ha avanzato una proposta relativa al fuorigioco

Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, ora commissario tecnico dell'Ucraina, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Repubblica. Shevchenko parla della possibilità di cambiare la regola del fuorigioco: "Per me si deve basare sul baricentro del calciatore, dal ginocchio al petto. Lasciamo stare i piedi: è fuorigioco se il baricentro è in fuorigioco, altrimenti no". Intanto il Milan pensa a un nuovo difensore proveniente dalla Ligue 1.