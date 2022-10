Shevchenko: "Grazie Fondazione Milan per sostenere il mio lavoro per l'Ucraina" (getty images)

Andriy Shevchenko ha partecipato al torneo di padel organizzato a Milano insieme a Fondazione Milan per raccogliere dei fondi destinati al suo lavoro in Ucraina. Ecco le sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club rossonero: "Voglio ringraziare Fondazione Milan, tutti quelli che partecipano a questo piccolo torneo di padel, i miei ex compagni, i miei amici che hanno trovato il tempo di venire a sostenere questo progetto. Sono andato a visitare un'altra volta Irpin, ho parlato con il Sindaco, abbiamo messo i dettagli per cominciare i lavori. Veramente sono contento che questa iniziativa di Fondazione Milan, di tutti i ragazzi, aiuterà tanto a ricostruire i campi da calcio per i ragazzi".

Inoltre è anche intervenuto Rocco Giorgianni, general secretary Fondazione Milan: "Questo è il grande aiuto che il Milan, attraverso la grande famiglia degli sponsor, attraverso tutti i network, il mondo Milan dà a Fondazione. Da parte nostra non possiamo che ringraziare StarCasinò in questo caso, ma tutti gli altri, grazie anche alla presenza di Andriy che è un ospite veramente molto speciale. L'occasione è per riprendere il filo del discorso insieme a lui, per la raccolta fondi con l'iniziativa di sostenere il suo lavoro in Ucraina. Lo stile Milan in questo, la mentalità vincente aiuta a portare a termine degli obiettivi". Milan, contro il Verona torna Maignan? Parlano Sacchi e Ambrosini.