Shevchenko: “Donnarumma? Poteva restare e vincere Scudetto e Champions”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato del mancato rinnovo di Gigio Donnarumma con i rossoneri: le sue dichiarazioni

Andriy Shevchenko, Commissario Tecnico dell'Ucraina ed ex grande attaccante del Milan, ha parlato a 'Radio Anch'Io Sport' del mancato rinnovo del contratto di Gigio Donnarumma con il Milan. "Siamo tutti liberi di fare scelte, per me è giovane e può fare quello che vuole - le parole di Sheva -. Però la sua carriera è appena cominciata, ha fatto bene nel Milan ma è appena all'inizio. Una scelta potrebbe essere quella di restare e aggiungere risultati più importanti, come vincere il campionato e la Champions". Leggi qui l'intervista integrale a mister Pioli >>>