Shevchenko sull’Italia: “Mi aspettavo qualcosa di più. Ecco perché”

Andriy Shevchenko , ex attaccante del Milan e ora presidente della Federcalcio ucraina, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Ecco le sue parole sulla prestazione dell'Italia agli Europei.

"Mi aspettavo qualcosa di più, perché voi avete un sistema, un campionato e dei giocatori importanti. L'Italia non ha giocato al suo livello. Non farei mai paragoni con la nostra situazione, se è questo che vuole sapere. Non sono dentro la realtà dell'Italia e la nostra è del tutto diversa. Ma mi creda, anche da noi può capitare che dicano che i calciatori sono viziati".