Shevchenko condanna la SuperLega: “Una formula che distrugge il calcio”

Andriy Shevchenko, ex attaccante rossonero, si è espresso così sul tanto discusso tema della SuperLega, che ha visto coinvolto anche il Milan. Questo il suo pensiero ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Una formula che distrugge il calcio. Io giocando nella Dynamo in Champions, sono riuscito ad arrivare in un club come il Milan, con un modello chiuso ad alcune squadre, altre non sopravviverebbero. Un sistema così non funziona nel calcio".