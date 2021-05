Shevchenko: “Berlusconi e quella gita in barca. Mi ha aiutato tanto”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato del rapporto con Silvio Berlusconi. Ecco il retroscena sulla gita in barca

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato del rapporto con Silvio Berlusconi. Ecco il retroscena sulla gita in barca raccontato ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Berlusconi è stato importante, ha creduto in me. Quando l'ho conosciuto è stato gentile, elegante, faceva battute, poi la famosa scommessa che con 25 gol mi avrebbe regalato una vacanza in barca. Berlusconi mi ha aiutato quando papà stava male, era impegnato, ma se avevo bisogno lui c'era. Abramovic è riservato. Entrambi amano il calcio, non sono attaccati ai soldi perché il calcio ha bisogno di investimenti e se vuoi vincere devi investire tanto".