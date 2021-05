Shevchenko: “Ancelotti voleva che calciassi il primo rigore contro la Juve”

Andrij Shevchenko ha rivelato un curioso retroscena su Ancelotti in merito al rigore decisivo nella finale contro la Juventus

Andrij Shevchenko, ospite al programma condotto da Fabio Fazio 'Che Tempo Che Fa', ha raccontato un curioso aneddoto che riguarda Carlo Ancelotti e il rigore decisivo della finale di Manchester contro la Juventus. Queste le parole dell'ex bomber del Milan. "Ancelotti voleva che calciassi per primo, io dissi di calciare per ultimo. Sentivo questa cosa, dopo è una storia. Mi è passata tutta la vita in quei 40-50 metri. Da bambino sognavo quel momento, ero così concentrato e sicuro che riuscii a segnare il rigore".