Shevchenko: “Affezionato a Gattuso, ma il Milan è il Milan” | News

Milan-Napoli, Shevchenko parla di Gattuso

Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Shevchenko ha parlato di Gattuso, tecnico del Napoli, che stasera affronterà a San Siro la “sua” squadra.

"Milan contro Gattuso? Paolo è quasi un fratello e il Milan è il Milan, ma sono affezionato a Rino, che sta facendo un bel percorso da allenatore. Se mi aspettavo diventasse leader in panchina? Certe cose le hai nel Dna. Lui ha un suo stile e ha lavorato tanto per fare carriera. Ha fatto esperienze diverse, non si è mai tirato indietro. Va apprezzato anche per questo".