Dalla Serie D al Milan, l’ex rossonero: “E’ stato un sogno” | News

Intervistato da 'La Casa di C', Andrea Bianchimano ha parlato della sua esperienza in rossonero. L'attuale attaccante della Lucchese era passato dal giocare in Serie D con l'Olginatese alla Primavera del Milan nel 2015. Queste le sue dichiarazioni: "Io sono milanista. Non mi sembrava vero, non riuscivo a crederci. Ho realizzato con il tempo. La prima volta a Milanello è stato un sogno. Brocchi era fantastico, mi ha insegnato tanto. Mi ha aiutato a crescere come persona, mi ha dato tanto come allenatore. Ho avuto anche la fortuna di essere allenato da gente come Nesta e Oddo. E’ stato un privilegio. Al Torneo di Viareggio siamo stati eliminati dalla Juventus".