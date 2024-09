Serie C, Torrente: “Convinto dalle Under23. Milan Futuro si sta adattando”

“Certamente, perché questi ragazzi stanno vivendo un'esperienza significativa in un campionato come la C. L'Atalanta ha già giocatori pronti per la prima squadra, mentre la Juventus ha intrapreso un ricambio generazionale in un anno certamente particolare, poiché il Girone C non è facile: sia per le condizioni ambientali che per le strutture, è una sfida da affrontare, soprattutto perché in questo raggruppamento l'aspetto fisico gioca un ruolo cruciale.