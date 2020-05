Serie A, Zoff: “Troppo caldo per la partite? Basta alibi e polemiche”

ULTIME NEWS – Dino Zoff, ex storico portiere dell’Italia campione del mondo a Spagna 1982, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino in cui ha parlato della ripresa del campionato e delle polemiche che sono venute fuori per la compilazione del calendario.

Zoff ha detto: “Ora basta con gli alibi, il caldo non può diventare una scusa. Quello dei nazionali è un falso problema perché sono abituati a giocare grandi tornei in estate. Sento anche troppe polemiche come per gli allenamenti e per i diritti televisivi. Almeno che vengano rispettati i protocolli decisi dagli scienziati”.

E a proposito di polemiche, è in atto uno scontro fra Sky e la Lega Serie A per la questione diritti TV. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓