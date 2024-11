Brambati: “Le polemiche sul Var? Le nuove regole complicano la vita”

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato del Var e delle ultime polemiche dopo la sfida fra Inter e Napoli: "Io ho una mia idea che mi porto da sempre. Secondo me si sono imbrocchiti gli arbitri, non c'è più la qualità dell'arbitro. Non capisco poi oggi a che servano i guardialinee, li metterei più in area. Mi sembra che questi arbitri non abbiano più la sensazione di capire un fallo, che tipo di contatti ci sono".