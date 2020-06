Serie A, Tonali esalta Gattuso: “Non aveva paura di nessuno”

ULTIME NEWS – Sandro Tonali, regista nel Brescia, nell’intervista rilasciata a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, ha parlato di Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli e ex tecnico del Milan.

“Gattuso? Mi colpivano la sua grinta e generosità- spiega Tonali -. Avesse diviso per dieci la determinazione che aveva dentro, ce ne sarebbe rimasta abbastanza per riempire tutti i suoi compagni di squadra. Non aveva paura di nessuno“. Proprio per la storia di Gattuso, Tonali è stato considerato per settimane un possibile obiettivo di mercato del Milan, ma l’Inter in questo momento sembra avere in pugno il calciatore. A PROPOSITO DI MERCATO, JOVIC ASPETTA RANGNICK, CONTINUA A LEGGERE >>>

