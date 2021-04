Serie A, Scaroni: ‘Il presidente Dal Pino sta facendo un buon lavoro’ | News

Il presidente esecutivo del Milan, Paolo Scaroni, continua a sostenere Paolo Dal Pino, numero uno della Lega Serie A: ecco le sue parole

Paolo Scaroni, presidente esecutivo del Milan, ha parlato ai microfoni di 'ANSA', rimarcando la sua totale fiducia in Paolo Dal Pino. "Ho votato per lui poche settimane fa e non ho cambiato idea. Sta facendo un buon lavoro". Questa la dichiarazione dell'ex amministratore delegato di Enel ed Eni. Alcuni club di Serie A, negli ultimi giorni, hanno messo in discussione l'operato del numero uno della Lega Serie A. Dal Pino, inoltre, è stato invitato a dimettersi da questi club perché, secondo loro, non ha gestito al meglio il tema legato ai fondi e ai diritti tv. A quanto pare, Scaroni non la pensa allo stesso modo.