Serie A, Novellino: “Scudetto? Non escluderei Milan e Napoli”

Dopo la vittoria contro la Sampdoria, il Milan ha conquistato la vetta della Serie A. L'Inter, però, è ancora potenzialmente in vantaggio vista la partita da recuperare con il Bologna. Chi la spunterà alla fine? Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore rossonero Walter Novellino ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Chi vincerà il campionato? L'Inter è ancora in vantaggio. Ma non escluderei neppure il Milan e il Napoli".