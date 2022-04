Serie A, Lippi: “Scudetto? Milan e Inter se la giocano. Tutto da decidere”

Marcello Lippi, ex CT della Nazionale, ha parlato della lotta scudetto in Serie A che comprende Milan e Inter. Queste le dichiarazioni

Marcello Lippi , ex CT della Nazionale, ha parlato della lotta scudetto in Serie A che comprende Milan e Inter. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport'.

"È un campionato sorprendente, in testa e in coda. Le squadre sono tutte e due forti, con grandi giocatori e centrocampisti, con giovani che saranno molto utili anche alla nazionale. La vedo ancora molto dubbiosa. Se l'Inter vince il recupero di mercoledì, avrà un punto in più, ma i calendari non saranno facilissimi, entrambe affronteranno squadre importanti e con obiettivi da raggiungere. È ancora tutto da decidere".