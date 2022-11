Serie A, Jacobelli: “Il Milan è il solo inseguitore del Napoli”

Le parole di Jacobelli

"Ci sono 52 giorni fra i Mondiali e la ripresa del campionato. Sarà importante come le squadre occuperanno questa sosta. Questa sarà la discriminante per la ripresa del campionato che al momento vede il Milan come solo inseguitore del Napoli. Il Milan ha la possibilità di recuperare i grandi infortunati e di ripresentarsi al via del campionato nella speranza di aver accumulato altri sei punti. Questa sarà una stagione che verrà decisa sulla capacità di resistenza delle squadre".