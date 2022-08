Serie A, Gravina: “Da ripetere nella prossima stagione l’inizio anticipato”

Gabriele Gravina , Presidente della FIGC, si dice soddisfatto dell'inizio di campionato anticipato, a tal punto da volerlo ripetere nella prossima stagione. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1: "C’era un po' di scetticismo alla vigilia di questo campionato, ma le preoccupazioni per temperatura, anticipi e preparazione sono state spazzate via da una certezza: il campionato è partito con grandissimo seguito dei tifosi e nelle migliori condizioni possibili. Credo che questo sia da ripetere nella prossima stagione , ma dipende dalle proposte della Lega di Serie A. Non dimentichiamoci che ci sarà Germania 2024".

Un passaggio anche sulla Nazionale:"La Nazionale ha un solo progetto, quello di rivedersi, e per questo ringrazio la Lega di A per avere messo a disposizione i calciatori per quei dieci giorni prima dell’inaugurazione del Mondiale. Mancini avrà a disposizione la Nazionale e tanti giovani, con la possibilità di ritrovarsi. E in questo periodo sono previste due amichevoli. Una dovrebbe disputarsi a Tirana contro l’Albania, poi potrebbe esserci un mini-ritiro nei paesi dell’Arabia Saudita o il prosieguo della preparazione in Italia". Milan, che opportunità in casa Liverpool per il centrocampo >>>