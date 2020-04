Serie A, Gomez: “Difficile giocare e allenarsi con 30 gradi”

ULTIME NEWS – Alejandro ‘Papu’ Gomez ha effettuato una videochiamata con Andrea Petagna e Francesco Vaccariello, ex preparatore atletico dell’Atalanta ora al Frosinone. L’argentino ha mostrato non pochi dubbi sull’eventuale ripresa del campionato in estate. Ecco cosa ha detto: “Quando riprenderemo a lavorare sul campo, dopo più di due mesi senza nemmeno una partitella, sarà dura. Se si torna a giocare, sarà difficile anche allenarsi in estate, con 30 gradi, perché non ci siamo abituati. Non si sa nemmeno cosa mangiare a cena, anche se un calciatore sa che deve regolarsi. Essendo sempre chiusi viene la tentazione di aprire il frigo ogni dieci minuti”. Intanto Massimo Oddo ha ricordato molti aneddoti relativi al Milan, LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI >>>

