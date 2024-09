Lotito: “Serie A? Mai avuto benefici. Per i diritti tv bisognerebbe…”

Intervistato su Rai 3, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato della Serie A e dei tanto discussi diritti Tv: "Il calcio benefici non ne ha avuti, solo danni. Il comparto del cinema ha avuto un 1 miliardo e 150 milioni a fondo perduto, lo sport a 360° - a seguito del Covid - non ha avuto alcun beneficio a fondo perduto. Ciò che ha avuto, e solamente per sei mesi, è la sospensione del pagamento dei contributi dell’IVA e dell’IRPEF. Quest’ultimi sono stati spalmati in cinque anni, da pagare mensilmente. Il calcio versa allo Stato un miliardo e 200 milioni".