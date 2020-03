Serie A decisa a tavolino? L’ipotesi dell’Avvocato D’Onofrio

NEWS MILAN – L’avvocato Paco D’Onofrio, ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato della possibilità di chiudere in maniera ‘politica’ la Serie A senza giocare le partite restanti, causa coronavirus. Un’intervista che segue quella della nostra redazione all’esperto di diritto sportivo che ha parlato proprio del campionato e dell’emergenza CoVid-19 che potrebbe posticipare oltremodo la fine della competizione.

Una soluzione politica per la Serie A: “Mi sento di anticipare che andrebbe individuata subito una soluzione ‘politica’ per scudetto e classifica, senza inutilmente confidare nella possibilità di giocare l’ultima parte del campionato a partire da maggio. Apprezzo molto il tentativo che sta facendo il Presidente della FIGC Gravina, perché, da persona saggia e lungimirante, pur rendendosi conto della gravità nella quale ci troviamo, si sta adoperando per contenere il danno sportivo e soprattutto economico che ne deriverà”.

“Lo stato di emergenza nel paese continuerà per altre settimane (ed aggiungo, speriamo, se davvero vogliamo sconfiggere questo virus) con lo stesso rigore restrittivo, considerando anche la drammatica, ma prevedibile, espansione del fenomeno morboso al sud”.

Una situazione che creerebbe non poche polemiche: “Credo che dovremmo prepararci e subito ad una conclusione della stagione non sportiva ma amministrativa, che certo non piace a nessuno, ma almeno consente di evitare che in prossimità, ciascuno suggerisca soluzioni solo in ragione dei propri interessi aziendali, instillando nei cittadini un ulteriore motivo di contrapposizione e scontro senza fine, quando invece ci sarà bisogno di unità, fiducia e coesione per uscire da questo drammatico momento del Paese”.

