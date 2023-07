Serie A, De Siervo: “L’obiettivo è vendere al meglio i nostri diritti”

Intervistato dai microfoni di Rai Gr Parlamento, l'amministratore delegeato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato della vendita dei diritti tv: "La novità grande è che siamo partiti con largo anticipo rispetto al passato. Abbiamo cercato di mettere i vari broadcaster interessati dinanzi alle opportunità del mercato. Ricordo anche la straordinaria novità di una partita in chiaro al sabato sera, l’obiettivo è capire come esprimere i valori più alti. Dobbiamo raggiungere un risultato in linea con le nostre aspettative, ma non è facile perché non esiste in questo momento storico una competizione forte sugli stessi pacchetti dei diritti".