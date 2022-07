Serie A, Ceravolo: “Nulla è scontato nel calcio, basti pensare al Milan…”

"La Juventus si sta rafforzando perché vuole tornare a primeggiare nel nostro campionato e non solo. Aveva già una squadra di campioni l’anno scorso, poi Chiesa ha avuto problemi fisici, Dybala idem e ci sono state altre questioni. Ora la Juventus davanti ha delle alternative veramente di spessore oltre ai titolari. Se prende Zaniolo e un sostituto giusto di De Ligt per me, sulla carta, sicuramente la Juve e l’Inter sono sopra a tutte di una spanna. Poi è chiaro il campo è giudice e può dire altre cose in base a mentalità, cultura del lavoro, entusiasmo e modo di giocare. Per cui non è mai scontato nulla sul calcio, basti pensare al Milan dello scorso anno. I rossoneri possono tentare di rivincere lo scudetto e il Napoli, se riesce a tenere Koulibaly e a prendere qualche altro giocatore, è forte. La cosa importante è che le squadre italiane, anche a livello di mercato, stanno cercando di colmare il gap verso le squadre straniere. Sulla carta Juve e Inter hanno giocatori importanti che possono rappresentare il calcio italiano in Europa alla grande". Milan, duello con la Roma per un esterno top: le ultime news di mercato >>>