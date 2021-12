Serie A, Cafu non ha dubbi: “Il Milan è la favorita per lo scudetto”

Marcos Cafu, ex terzino rossonero, ha indicato la sua favorita per lo scudetto. Nessun dubbio sul Milan nonostante la flessione attuale

Dopo un avvio di stagione a dir poco esaltante, il Milan ha subito un evidente calo di rendimento. I troppi infortuni non hanno permesso a Stefano Pioli di dare continuità di risultati ad una squadra apparsa stanca nelle ultime uscite. Ma la mentalità deve essere sempre la stessa: puntare il più in alto possibile. Se per alcuni ci sono dei dubbi sul fatto che i rossoneri possano lottare contro un'Inter in formissima, Marcos Cafu continua a dare credito alla sua ex squadra ed è più convinto che mai che ci siano le condizioni per conquistare lo scudetto. Alla domanda su chi sia la favorita per la vittoria finale, ai microfoni del 'Corriere dello Sport', ha risposto con un secco: "Il Milan". Sarà di buon auspicio? Segui con noi il live testuale di Milan-Napoli