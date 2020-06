Serie A – Brescia, Lopez: “Vi spiego perchè Balotelli mi ha deluso”

ULTIME NEWS – Diego Lopez, tecnico del Brescia, nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato di Mario Balotelli, in rottura totale con il club lombardo dopo la lettera di licenziamento recapitata dal presidente Cellino. Le parole di Lopez: “Nella vita contano i fatti, non le parole. Siamo quello che facciamo, non quello che diciamo o che scriviamo. La verità qui è una sola: la squadra ha preso una strada, Balotelli un’altra”.

Sulla fascia di capitano a Balotelli: “Pensavo che giocando nella sua città potesse dare tanto. Aveva tanto da dare, ma doveva fare di più, molto di più. I fatti sono questi. Quindi è normale che sia deluso. Per Mario mi sono speso molto, ma da lui pretendevo e pretendo altrettanto”.

Su cosa non ha funzionato: “Io credo che ognuno sia padrone del proprio destino, ma non a parole. Con i gesti. Balotelli si allena da solo perché i suoi compagni hanno fatto un percorso che lui non ha fatto. Era facoltativo, va bene, ma il gruppo ha preso una strada e lui un’altra. Su Zoom, durante la quarantena, non si è fatto vedere. Anche se lui dice di stare bene, non è al livello dei compagni. Ora deve recuperare, punto”. INTANTO IL MILAN PENSA ALL’ARRIVO DI UN NUOVO ATTACCANTE, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓