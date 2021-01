Serie A, Bergomi: “Lotta scudetto? Ecco la mia favorita” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Bergomi

MILAN NEWS – Giuseppe Bergomi, ex difensore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Bergomi ha parlato della lotta scudetto.

Scudetto? Vedo sempre la Juventus davanti a tutte per qualità e profondità della rosa. Poi Inter, Milan e Napoli possono giocarsi le loro carte, ma tra loro si equivalgono. E pure Atalanta e Roma non sono certo lontane. Penso che l'Inter non sia scudetto? No, ma quando analizziamo e giudichiamo, bisogna farlo nella maniera giusta ed equilibrata. Non vedo la rosa dell'Inter migliore delle altre. Poi chiaro che deve fare di tutto per provare a vincere e sono sicuro che resterà in lotta per il titolo fino alla fine. Però non posso essere d'accordo con chi ritiene l'Inter la favorita e credo pure che alla lunga questa pressione – dei media e dei tifosi – rischia di creare aspettative troppo elevate e anche di generare ulteriore pressione sulla squadra. Vedo sempre la Juve davanti a tutte".