Serginho: “Leao deve restare se se si vuole costruire un Milan vincente”

Serginho , ex calciatore del Milan, ha parlato di Rafael Leao . Andrebbe venduto per 80 milioni di euro? Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Tuttosport'.

Venderebbe Leao per 80 milioni di euro? "Ogni giocatore ha il suo momento. Lui sta bene qui. Si deve però capire la voglia dell'atleta. La decisione deve essere presa in accordo col giocatore e col procuratore. La società del Milan deve scegliere cosa vuole diventare. Se vogliono costruire una squadra vincente pure in Europa, come è sempre stato, è chiaro che Leao deve rimanere. Se invece vedono il calcio come un business e hanno un'altra idea, potrebbero realizzare una copiosa plusvalenza".