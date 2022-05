Serginho: “Milan, se diventerai campione sarà un’impresa straordinaria”

Serginho, ex terzino del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' della possibilità che il Diavolo vinca lo Scudetto domenica

Daniele Triolo

Serginho, ex difensore del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola della possibilità che il Diavolo, domenica sera, vinca il 19° Scudetto della sua storia. "Devo essere onesto: quando il Milan di Stefano Pioli ha iniziato il suo percorso mi aspettavo di vederlo vincente dopo almeno 4-5 anni di maturazione. Invece questo gruppo ha bruciato le tappe e ci ha lasciati tutti a bocca aperta. Se domenica diventerà campione d’Italia sarà un’impresa straordinaria", ha esordito Serginho nella sua intervista alla 'rosea'.

"Nessuno si aspettava di vedere il Milan al comando fino alla fine perché c’erano squadre più strutturate e con più abitudine alla vittoria, come l’Inter e la Juventus - ha proseguito il 'Concorde' -. In molti pensavano che Pioli avesse una squadra da terzo-quarto posto. Invece i rossoneri sono cresciuti e hanno acquisito in poco tempo quelle qualità che si acquisiscono in anni di esperienza. È stato bellissimo vedere questa evoluzione, anche perché si tratta di un progetto nuovo, completamente diverso da quelli del Milan del passato".

"Il club che una volta ingaggiava solo giocatori già pronti a vestire quella maglia, negli ultimi tre anni ha deciso di investire sui giovani, e la linea ha pagato - ancora Serginho sul lavoro del Milan in queste stagioni -. Paolo Maldini, Ricky Massara e tutta la rete dello scouting hanno fatto un grandissimo lavoro: meritano un applauso speciale".

"Se il Milan vincerà il titolo, ci arriverà dopo un cammino difficilissimo. In cui anche il fattore CoVid ha avuto un peso tutt’altro che secondario - ancora Serginho -. Chi pensa che i lockdown e gli stadi vuoti abbiano aiutato Pioli e i suoi a maturare nelle stagioni passate è fuori strada. Un giovane capisce davvero che cosa significa giocare nel Milan quando assapora l’atmosfera di 'San Siro' strapieno, quando va in campo con la pressione di dover vincere a tutti i costi".

"Ecco, ragazzi sotto i 25 anni come Sandro Tonali, Rafael Leão, Theo Hernández e Pierre Kalulu stanno realmente sperimentando che cosa significa essere al Milan in questa stagione, e stanno per vincere. C’è qualcosa di più emozionante?", la conclusione dell'ex terzino sinistro brasiliano, che ha indossato la maglia rossonera per nove stagioni, dal 1999 al 2008. Maldini punta un big per il Milan: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI