Serafini: “Pioli è la persona giusta per gestire la situazione De Ketelaere”

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Serafini ha parlato di De Ketelaere. Queste le sue dichiarazioni: "Penso che Pioli sia la persona più giusta per gestire la situazione De Ketelaere. Attraverso la vicinanza dei compagni, di Maldini e Massara avrà modo di accendere la scintilla. L'esperienza del Mondiale in qualche modo l'ha temprato. La sua esplosione potrebbe diventare tonificante per il Milan e aiutare a risolvere tanti problemi. Credo che Pioli non debba fare un lavoro psicologico con lui ma dargli serenità".