Serafini: “Nella prima ora di gioco si è vista la differenza tra Milan e Samp”

Luca Serafini parla della prestazione del Milan nella partita contro la Sampdoria: "La prima ora mi è piaciuta, poi siamo calati"

Ecco le sue parole: "Sono un po’ arrabbiato per la partita di stasera, per la prima ora di gioca si vedeva nettamente la differenza. Loro non riuscivano ad andare in porta se non per errori nostri, noi invece che facevamo belle azioni corali non siamo riusciti a chiuderla per diversi errori di scelte e tecniche. Abbiamo avuto un paio di prestazioni insufficienti, ma il segnale dalla panchina è buono".