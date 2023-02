Serafini: “Milan brutto, sporco e cattivo, all’inizio era sotto shock”

Le parole di Luca Serafini su Milan-Torino

"Brutti sporchi e cattivi era il titolo di un film e oggi il Milan è stato brutto, sporco e cattivo. Tre anni non vengono cancellati da un mese. Il Milan era più squadra di tutte e per questo ha vinto lo Scudetto, poi... Il Milan nel primo tempo ha sbagliato tantissimo tecnicamente, ma quando sei sotto shock è normale... Il modulo era inedito, ma poi con lo spirito si è segnato e difeso il pareggio. Sono molto contento per il cross di Theo. Theo, Tonali e Giroud hanno fatto fatica e sono contento per loro".