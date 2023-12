Serafini: “Il Milan per me si è rinforzato con il mercato: vi spiego…”

Luca Serafini, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Milan e alla rosa a disposizione di Stefano Pioli

Le parole di Luca Serafini sul Milan

"La rosa si è rinforzata con il mercato secondo me. Il Milan ha vinto 7 delle prime 8 partite di campionato. Con la formazione titolare giocava e dominava a Napoli e a Lecce, poi ci son stati due infortuni prima dell'intervallo e il secondo tempo è andato come è andato".