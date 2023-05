Serafini: “Il Milan deve sfoderare una partita superlativa al ritorno”

Intervistato dai microfoni di Milan Tv, Luca Serafini ha parlato dei rossoneri per il match di ritorno contro l'Inter in Champions League

Intervistato dai microfoni di Milan Tv, Luca Serafini ha parlato dei rossoneri in vista del match di ritorno contro l'Inter in Champions League: "L'Inter è più forte, ha una struttura molto precisa. Le sue molte sconfitte sono dovute ad errori in attacco ma è solida. Per affrontarla devi esserla al massimo della condizione mentale. Non ho capito Calabria in marcatura su Dzeko".