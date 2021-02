Serafini: “Leao ha i numeri per diventare un grande giocatore” | News

Serafini su Leao: “Comincia a vivere il senso di responsabilità”

Intervenuto durante la trasmissione "L'inferno del lunedì" su Milan TV, Luca Serafini, giornalista e tifoso del Milan, ha detto la sua su Rafael Leao. "Leao comincia a vivere il senso di responsabilità. E' già nella storia del calcio per il suo gol contro il Sassuolo, ha tutti i numeri per diventare un grande giocatore. Questo atteggiamento è molto confortante. Il trequartista è un ruolo molto difficile, il fatto che lui si applichi è una grande risposta".