Serafini: “Il Milan è rimasto negli spogliatoi e la Juve ha fatto due gol, non c’è stata…”

Juventus-Milan, Serafini: "Non c'è stata reazione. Ho visto grande stanchezza"

"C'è poco da dire. Nel primo tempo è stata una partita equilibrata con occasioni per entrambe le squadre, poi il Milan è rimasto negli spogliatoi dopo l'intervallo e la Juve ha fatto due gol. Non c'è stata una reazione. Ho visto grande stanchezza e anche questo è un tema. La Juve aveva più cambi visto che sono entrati giocatori come Vlahovic, Weah e Douglas Luiz, ma la partita era già finita prima dei cambi. Ora bisogna riflettere in vista del Girona su quello che non ha funzionato. Nel secondo tempo non c'è stata partita".