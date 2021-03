Serafini: “Con Pioli il Milan ha sbagliato solo 4-5 partite in un anno” | News

Serafini: “Pioli è stato il vero rivoluzionario nel Milan”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Luca Serafini ha elogiato l'operato di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. "Mi è piaciuto il commento di Riccardo Trevisani, ovvero che Pioli ha fatto in dodici mesi il lavoro che di solito si fa in cinque anni. Metto Pioli in testa a tutto, Ibrahimovic ha dato un impulso straordinario, però l'allenatore è stato dal primo giorno il vero motivatore, il vero rivoluzionario. Mi ricorderò sempre le frase che disse dopo la sua seconda partita. Disse che in quel momento, al Milan, vincere, pareggiare o perdere non sembrava fare differenza. E' stata una frase molto forte che ha cambiato tutto. Ha trovato ottimi giovani giocatori, ha saputo imporre disciplina, ha fatto un lavoro incredibile e il Milan ha sbagliato solo 4-5 partite in un anno".