Serafini: “Bennacer cambia agente? L’offerta del Milan è importante”

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Serafini ha parlato del rinnovo del contratto di Ismael Bennacer. Queste le sue dichiarazioni: "Non credo che il cambio di procuratore sia in automatico una rottura della trattativa già in corso con il Milan. L’offerta fatta a Bennacer è importante ma non so che cosa abbia in testa il giocatore. Con Leao ci sono delle trattative e c’è un rapporto di vicinanza ma il suo contratto scade nel 2024. Sono due prime stelle, il Milan pensa che abbiano un ruolo importante e particolare". Ziyech, il grande Mondiale lo allontana dai rossoneri