Sensini su Conceiçao: “Avrebbe meritato più tempo, se si considera …”

Sergio Conceiçao e il Milan si sono lasciati, questo lo sappiamo almeno dall'ultima di campionato contro il Monza. Il tecnico portoghese, lascia il Milan nonostante la vittoria in Supercoppa contro l'Inter e una finale di Coppa Italia. Paga probabilmente un rendimento in campionato e Champions League scadente che ha portato i rossoneri fuori dall'Europa. Il mister è già stato rimpiazzato da Massimiliano Allegri, già al lavoro a Casa Milan in questi giorni. Ha parlato proprio di Conceiçao, l'ex difensore di Serie A Nestor Sensini che, intervistato ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, ha preso le difese dell'ormai ex mister milanista.