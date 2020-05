Senderos: “Maldini può riportare in alto il Milan. Su Rangnick…”

MILAN NEWS – Philippe Senderos, ex difensore di Arsenal e Milan, nell’intervista rilasciata al canale ‘Instagram‘ del giornalista sportivo Nicolò Schira, ha parlato di diversi argomenti tra cui Ralf Rangnick e Paolo Maldini: “Maldini? Fenomenale. Era impressionante vedere come si allenava, aveva 40 anni e andava più forte di tutti sugli scatti. Andava a mille, nonostante l’età. So che sta facendo il direttore al Milan e gli auguro il meglio. Serve una bandiera come lui per riportare in alto il club”.

Su Rangnick: “Difficile fare l’allenatore-manager in Italia. Anche in Inghilterra ormai ci sono i direttori sportivi e i capi scout che incidono nelle trattative. Perciò al Milan dovrà concentrarsi solo sull’allenare”. Intanto Leonardo vuole un ex giocatore del Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓