Seedorf: “Pelé ha aperto le porte ai giocatori di colore in tutto il mondo”

Clarence Seedorf, ex centrocampista e allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni su Pelé: ecco cosa ha detto

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Clarence Seedorf ha parlato di Pelé, Mihajlovic e Vialli. Queste le sue dichiarazioni: "Pelé ha significato tanto per me e il calcio. È stato una persona strepitosa. Il suo impatto va oltre i 3 Mondiali vinti e il genio: ha aperto le porte ai giocatori di colore in tutto il mondo e vissuto sino all’ultimo con positività e amore. Con Sinisa ho perso un amico che ha sofferto anche troppo. La famiglia deve essere orgogliosa di ciò che ha lasciato. Vialli è una persona strepitosa, gli ho scritto e il mio augurio è che possa riprendersi al più presto". Milan, il rinnovo di Giroud potrebbe tardare: la situazione.