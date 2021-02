Seedorf: “Milan-Manchester la partita perfetta. Su Istanbul..”

Seedorf ricorda i match di Champions col Milan

Tramite il profilo ufficiale della Uefa Champions League, è stata pubblicata una video-intervista realizzata all’ex centrocampista e allenatore del Milan Clarence Seedorf. Ecco le sue parole.

Semifinale con il Manchester, la partita perfetta: “Dopo aver perso a Manchester, contro lo United che era una grandissima squadra, non era facile. Chi avrebbe pensato che avremmo vinto 3-0? Non abbiamo concesso loro neanche molte occasioni, nonostante loro fossero famosi per segnare molti gol. L’abbiamo rinominata come la partita perfetta. Tatticamente è stata perfetta, i momenti in cui sono arrivati i gol erano perfetti, come abbiamo giocato è stato tutto perfetto”.

La disfatta di Istanbul contro il Liverpool: “Che partita, siamo stati veramente fantastici in quella finale. E’ probabilmente stato il miglior Milan che abbiamo visto nelle finali. Ma poi abbiamo perso. Quindi a volte è meglio giocare peggio ma portare a casa la partita”.

