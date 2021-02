Calciomercato – Upamecano al Bayern Monaco: Simakan al Lipsia

Upamecano al Bayern Monaco e Simakan al Lipsia

Hasan Salihamidzic, uomo mercato del Bayern Monaco, ha annunciato l’arrivo dalla prossima estate di Dayot Upamecano dal Lipsia. Il difensore centrale francese firmerà per i prossimi 5 anni e prenderà il posto di Jerome Boateng in scadenza di contratto. il giro di difensori si chiuderà con il trasferimento di Mohamed Simakan dallo Strasburgo al Lipsia. Dunque, tramonta definitivamente la pista che portava il classe 2000 al Milan, che lo ha seguito per diverso tempo, ma poi a causa dell’infortunio al ginocchio ha preferito virare su Fikayo Tomori.

