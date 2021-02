Spezia-Milan, la probabile formazione di Pioli / News

Spezia-Milan: la probabile formazione di Pioli

C’è un primo posto da difendere e domani si giocherà Spezia-Milan, 22^ giornata del campionato di Serie A e i rossoneri arrivano, clamorosamente, quasi al completo e ci sono diversi ballottaggi per la probabile formazione. Sono davvero pochi, infatti, gli indisponibili per Stefano Pioli, che dunque ha diversi dubbi da sciogliere, ma che potrà comunque schierare un undici di tutto rispetto allo Stadio Picco. Scopriamo quindi la probabile formazione del Milan al momento.

Tra i pali pochi dubbi o nessuno: c’è Gianluigi Donnarumma. Il portierone è intoccabile. A destra spazio a Diogo Dalot, che sostituirà il compagno squalificato. Al centro, nonostante i rientri, è confermata la coppia composta da Fikayo Tomori e il capitano Alessio Romagnoli. Sulla sinistra, invece, spazio a Theo, come sempre.

Dopo tanti mesi e più di venti partite, invece, si andrà a ricomporre, finalmente, la cerniera di centrocampo titolare e che dà tante garanzie. Riecco Franck Kessie, che non se n’è mai andato, insieme a Ismael Bennacer, che torna titolare dopo quasi tre mesi.

Sulla trequarti, invece, a destra dovrebbe esserci di nuovo Alexis Saelemaekers, che non ha brillato nell’ultima uscita ed è insidiato, ma comunque favorito per ora. Al centro torna titolare di nuovo anche Hakan Calhanoglu, che ha giocato solo uno spezzone di gara la scorsa settimana dopo essere guarito dal Coronavirus. Sulla sinistra il vero grande ballottaggio, con Rafael Leao che dovrebbe essere favorito per ora. Davanti invece Zlatan Ibrahimovic e su questo nessun dubbio.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Theo; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic

