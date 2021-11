Seedorf: “Il Milan ci deve credere, può fare la sorpresa questa sera”

Clarence Seedorf, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni su Atletico Madrid-Milan durante il pre partita su Prime Video

Intervenuto nel pre partita su 'Prime Video, Clarence Seedorf ha parlato di Atletico Madrid-Milan. Queste le parole dell'ex calciatore rossonero. "Non deve mancare la convinzione, il Milan ci deve credere. La speranza è l'ultima a morire. I rossoneri devono pensare gara per gara, è fondamentale per creare quella mentalità europea di pensare solo all'oggi. Il Milan può assolutamente fare la sorpresa stasera". Ecco come e dove vedere Atlético Madrid-Milan in tv o in diretta streaming >>>